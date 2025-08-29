Alcaldesa de Caracas: Estamos en una fiesta en defensa de la Patria

Este viernes 29 de agosto la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, precisó que esta segunda jornada de alistamiento para la milicia representa “una fiesta por la defensa de la Patria”.

Destacó que hoy se hace un llamado a la unidad, pues los venezolanos se suman sin distinción política para reafirmar su compromiso con la defensa de la soberanía ante las amenazas extranjeras.

En ese sentido, manifestó que «nos alistamos por el tricolor de Venezuela, una sola bandera para todos», al tiempo que expresó que continúa la jornada de alistamiento en el territorio nacional; en ese sentido, detalló que se encuentran 40 puntos de registro en la capital venezolana.

«Es constitucional la corresponsabilidad que tenemos todos los que pisamos tierras venezolanas de defenderlas y por eso estaremos en las calles», dijo. Agradeció a las y los trabajadores del Consejo Nacional Electoral (CNE) porque están haciendo acto de presencia más de 1 mil de ellos, a sí como de las empresas públicas y privadas de la capital.

REDACCIÓN MAZO