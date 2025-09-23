Alcaldesa de Caracas llama a defender la patria en marcha de respaldo a Maduro

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, encabezó este martes la marcha desde Zona Rental en respaldo al presidente Nicolás Maduro, reiterando el compromiso del pueblo venezolano con la defensa de la Patria.

Durante su intervención, destacó la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las comunidades, subrayando la unión cívico-militar como pilar para garantizar la paz y la estabilidad en el país.

Meléndez aseguró que, aunque la producción y los servicios no se detendrán, el pueblo debe estar preparado para cualquier escenario y conocer el rol que le corresponde en defensa de la nación.

La alcaldesa enfatizó que la movilización es un mensaje al imperio para demostrar que Venezuela y sus mujeres se respetan, y rechazó cualquier intento de burla o injerencia externa en los asuntos internos del país.

Por su parte, el vicepresidente de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahum Fernández, reafirmó que hoy todos los venezolanos y venezolanas se suman a la batalla por la paz e independencia del país

«Frente a las agresiones del imperialismo, el pueblo venezolano sale a dar la batalla por la paz, por la independencia y en defensa de la soberanía nacional», expresó.

Asimismo, aseveró que la alta participación en las jornadas de alistamiento militar, convocadas por el jefe de Estado, demuestran que los venezolanos y venezolanas están dispuestos a defender el territorio ante cualquier amenaza.

Enfatizó que se despertado una gran unidad en todo el territorio para rechazar a los que apuestan a la guerra y que siempre están convocando al asesinato contra un pueblo.

“Hoy las voces de los pescadores, de los trabajadores, de las amas de casa, del pueblo de a pie se alza; estamos seguros y estamos determinados a seguir manteniendo a Venezuela libre e independiente, no queremos tutelaje de ningún imperio”, dijo.

T/CO, con informaciòn del Mazo