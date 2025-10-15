Alcaldesa Meléndez insta a revisar ordenanzas para regular a motorizados

Durante un encuentro en la parroquia El Recreo, en el contexto de la Operación Caracas Sonríe, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, instó al Concejo Municipal a revisar y actualizar las ordenanzas que regulan el comportamiento de los motorizados en la ciudad capital.

Meléndez propuso finalizar la ocupación de las aceras por motocicletas, una situación que afecta a los peatones y dificulta la movilidad urbana.

“Diariamente, observamos cómo las aceras se convierten en estacionamientos de motos. Por ello, es fundamental que los concejales, junto al presidente del Concejo Municipal, Jorbert López, revisen la normativa que regula a los motorizados”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, reiteró la importancia de difundir y promover las normativas de tránsito, así como las sanciones que se aplicarán a quienes las incumplan, sobre todo en materia de protección de niños menores de diez años que utilizan este medio de transporte.

Finalmente, emitió un llamado de alerta a la policía nacional y municipal, en el cual advirtió que si los motorizados no toman conciencia de las exigencias de tránsito, ameritará la imposición de consecuencias económicas.

F/CiudadCCS