Alcaldesa Meléndez lidera abanderamiento de escuadras comunales en Caracas

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, lideró este miércoles el acto de abanderamiento de las escuadras comunales, así como de milicias en las parroquias caraqueñas; en aras de facilitar la defensa de la Patria venezolana a escala local. El encuentro se desarrolló en los espacios del Poliedro de Caracas, parroquia Coche.

«Vamos a abanderar un representante por cada parroquia, porque los 299 [circuitos comunales] ya tienen su estandarte en la mano […] para esta preparación para la defensa de nuestra Patria», declaró la mandataria ejecutiva de la capital venezolana. Seguidamente, informó que los circuitos en otros territorios venezolanos serán conformados por un comandante de Área de Defensa Integral (ADI), mientras que Caracas dispondrá de cinco comandantes de ADI por cada circuito.

«Nosotros vamos a preparar a las milicias […] mientras haya presión, hay máxima preparación en nuestro pueblo para la defensa de nuestra Patria», extendió Meléndez. Un bloque de abanderados incluyó a representantes de las parroquias El Recreo, San Agustín, San Pedro, Santa Rosalía, El Valle, Coche, El Paraíso, La Vega, Antímano, Caricuao y Macarao.

Entre los participantes en el podio, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, evidenció «los ataques que hemos recibido como pueblo y nación, amenazas, agresiones, una tras otra sin escatimar el más mínimo comentario».

Por otra parte, advirtió sobre el establecimiento de una línea discursiva caracterizada por la mentira y el engaño, la cual actualmente domina las pantallas internacionales y las redes sociales; aunado a una serie de dinámicas para difamar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en conjunto con la venezolanidad.

«Desde hace dos fines de semana hemos visto lo que ha sido una de las actuaciones más hermosas de nuestro pueblo, orgullosos estamos de formar de esto que se escribe hoy con sudor, con esfuerzo y que ha sido ejemplo para lo que es la reivindicación y el encuentro en nuestra historia», concluyó Fernández.

F/VTV