Alcaldesa Meléndez: Operación Caracas Sonríe atendió a 8 mil personas en El Junquito

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó este jueves que la Operación Caracas Sonríe atendió aproximadamente a 8 mil personas en la parroquia El Junquito durante las últimas 48 horas, en lo que representó el despliegue número 33 de esta iniciativa social.

Desde el kilómetro 23 de El Junquito, Meléndez explicó que se brindó atención integral en las áreas social, económico-productiva, seguridad, obras y servicios a comunidades pertenecientes a tres comunas.

“El Pueblo está empoderado y nosotros estamos gobernando en el territorio con comunicación directa con ellos para la búsqueda de una solución a los problemas en cada territorio”, afirmó.

La alcaldesa destacó además la rehabilitación del CDI del kilómetro 23 y la construcción del CDI con maternidad en el kilómetro 10, inaugurado recientemente, donde ya se han registrado los primeros nacimientos de niños junquiteños.

Meléndez también sostuvo encuentros con voceros de las comunas para escuchar directamente sus planteamientos y proyectos.

Finalmente, anunció que, una vez concluida la jornada en El Junquito, el campamento se trasladará a la parroquia Antímano, donde permanecerá durante 48 horas para continuar con la atención social.

“Ya se hizo la pre gira, no llegamos con las manos vacías, llegamos de una vez trabajando. El viernes y el sábado brindaremos atención especial a nuestro pueblo”, puntualizó.

