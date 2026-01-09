Alcaldía de Caracas atiende de manera integral a unas 5 mil familias de Ciudad Tiuna

El Gobierno Bolivariano, a través de la Alcaldía de Caracas, realizó una jornada especial de la Operación Caracas Sonríe en el urbanismo Simón Rodríguez, ubicado en Ciudad Tiuna, donde fueron atendidas de manera integral unas 5.000 familias, que representan aproximadamente 20.000 habitantes.

La información fue dada a conocer por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien precisó que el operativo respondió a instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como parte de la atención a las personas afectadas por el ataque ocurrido en la capital el pasado 3 de enero.

Meléndez detalló que el despliegue contó con la participación de unos 100 profesionales de la salud, entre psicólogos, psiquiatras y especialistas en rehabilitación y terapia, incorporados al abordaje integral en la zona.

“Se brindó atención médica, veterinaria y alimentaria, con especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad”, señaló la alcaldesa.

Asimismo, indicó que los equipos realizaron recorridos casa por casa en los apartamentos del urbanismo y desarrollaron terapias grupales en los campamentos habilitados, como parte del acompañamiento psicosocial a las comunidades.

Las autoridades aseguraron que estas jornadas continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad como parte del plan de atención integral a la población.

T/CO