Alcaldía de Guarenas activa plan de iluminación para la ciudad

La Alcaldía de Guarenas ha puesto en marcha el plan de iluminación para la ciudad, enmarcado dentro del programa de gestión “Guarenas Más Humana”.

El gobierno municipal destacó que la iniciativa busca devolver el alumbrado público a las principales arterias viales, mejorando la seguridad y la calidad de vida de los habitantes.

El alcalde Antonio Galíndez anunció el inicio con la colocación de las primeras 250 luminarias, un logro que se concretó gracias a la articulación con el Gobierno Nacional, la Gobernación de Miranda, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la Dirección de Iluminación de la municipalidad.

Prioridad en vías principales y seguridad

El despliegue comenzó en el sector Trapichito, donde, en conjunto con el Poder Popular, se instalaron las primeras luminarias para atender las vías principales.

El plan de iluminación abarca una estrategia integral que contempla el reemplazo y reforzamiento de postes deteriorados en varias avenidas clave de Guarenas, así como la pica y poda de árboles para despejar y proteger las líneas eléctricas de la ciudad, previniendo fallas y optimizando el servicio.

El alcalde Galíndez destacó que esta iniciativa es fundamental para alcanzar los objetivos de su gestión. “Vamos a avanzar en nuestro plan Guarenas Más Humana, para tener una Guarenas más bonita”, afirmó.

El alcalde Galíndez ratificó su compromiso de trabajar de la mano con las instancias de gobierno y las salas de autogobierno para transformar y mejorar los servicios básicos de la ciudad.

