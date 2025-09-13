Alcaldía de Guarenas inició la demarcación de las principales vías de la ciudad

En el marco del Plan Guarenas Más Humana, la Alcaldía de Guarena inició los trabajos de señalización y demarcación de las vías principales de la ciudad.

El despliegue orientado por el alcalde Antonio Galíndez, inicial aborda la segunda avenida del sector 27 de Febrero, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención de los ciudadanos de todo el municipio Plaza

Las labores se realizan en conjunto entre el Gobierno nacional, regional, local y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), y consisten en la demarcación de rayados peatonales, pintura de brocales, líneas de borde, líneas discontinuas centrales y aceras. Estas acciones no solo mejoran la estética urbana, sino que son fundamentales para regular el flujo vehicular y garantizar un tránsito más seguro tanto para peatones como para conductores.

Los trabajos de señalización forman parte de una intervención integral en el sector 27 de Febrero, que incluye labores de limpieza, desmalezamiento, poda de árboles y recolección de desechos. La avenida, que beneficia directamente a unas 7 mil familias y sirve de acceso a otros sectores de la localidad y al casco central de la ciudad, ha sido atendida de manera integral por las cuadrillas de Servicios Públicos de la alcaldía.

La activación de este plan refuerza el compromiso de la gestión municipal de convertir a Guarenas en una ciudad más limpia, ordenada y segura para todos sus habitantes.

T y F/Prensa Alcaldía de Guarenas