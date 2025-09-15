Alcaldía rehabilita la cancha “El Vivero” en Valencia

La Alcaldía de Valencia inició la rehabilitación de la Cancha “El Vivero”, infraestructura que beneficiará a más de mil 200 habitantes de la parroquia Santa Rosa y sectores aledaños.

La Alcaldesa Dina Castillo, junto con el Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, han mostrado un firme compromiso con este proyecto, que resalta la importancia del deporte como herramienta de cohesión social y desarrollo juvenil.

“Estamos muy contentos, complacidos con nuestra Alcaldesa Dina Castillo, porque ella realizó una visita a nuestra comunidad, ahí nosotros le pedimos la rehabilitación de esta cancha y ella nos cumplió, por eso, de parte de toda la comunidad estamos agradecidos, porque Dina es una luchadora, ella está en la calle, trabaja, estamos satisfechas con el trabajo que se está haciendo y vamos por más”, expresó Ángela Castro, integrante del Comité Deportivo de la comunidad El Vivero.

La remodelación de la cancha “El Vivero”, incluye la rehabilitación de las paredes internas y externas, revestimiento y pintura en diversas áreas, mantenimiento general de las máquinas biosaludables, bancos, tableros, porterías, así como la reparación de las losas de concreto y la recuperación de la malla de alfajol en la cerca perimetral, entre otras acciones.