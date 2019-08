Alejandra Benítez tiene como meta Tokio 2020

La esgrimista Alejandra Benítez consiguió colgarse la medalla de bronce en la categoría del sable individual en su última participación en Juegos Panamericanos, esta vez los disputados en Lima, Perú 2019, hasta el próximo 11 de agosto.

Benítez tuvo una buena primera ronda en la que venció de manera corrida a seis contrincantes previas: Perú (5-4), Canadá (5-0), Cuba (5-2), Colombia (5-2) y Argentina (5-3) y a la colombiana María Blanco, pero en semifinales cayó ante la Argentina María Belem Pérez 15-13.

“Es complicado decir que estás satisfecho con estos resultados, pero me siento complacida porque llegué a este nivel, siendo estos mis quintos Juegos Panamericanos me sentí muy bien, aunque lamento no haber ganado, pero así es el deporte en combate, a veces se gana y a veces se pierde, “ expresó la esgrimista criolla con amplia trayectoria en esta disciplina.

«Quería despedirme de los Juegos Panamericanos con la medalla de oro, porque este es el evento internacional que impulsó mi carrera deportiva. Estoy satisfecha con el combate. En Toronto le gané a María y ahora ella me ganó a mí», relató Benítez entre lágrimas.

De igual manera, la tres veces subcampeona de Juegos Panamericanos dijo: “este será mi último ciclo olímpico y me alegra llevarme una medalla a mi país, me alegra poder subirme al podio, me alegra darle este ejemplo a las nuevas generaciones. Tengo 39 años pero no los siento, y mi meta es llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020”.

La otra representante venezolana presente en la categoría individual fue Shia Rodríguez quien llegó hasta octavos de final pero no pudo ante la colombiana María Blanco y cayó 15-9. El podio final quedó así: oro, EEUU; plata, Argentina; y bronce, Venezuela y Canadá.

Finalmente, hay que destacar que por ahora este viernes 9 de agosto el equipo de sable femenino conformado por Benítez, Rodríguez, Isis Jiménez y Milagros Pastrán, buscará subirse al podio para sumar otra medalla por esta modalidad.

MANOS DORADAS

Nadie lloró tanto como Tony García cuando Rubén Limardo concretó, en la muerte súbita, el toque que lo clasificaba a la final de la espada y aseguraba el oro panamericano para Venezuela, con su hermano Jesús ya esperándolo en la fase decisiva.

Nadie se trasnochó tanto como Tony García desde la llegada a Lima y nadie trabajó tan duro, tal vez ni siquiera el propio Limardo, durante la jornada que terminó con los hermanos bolivarenses oyendo juntos el himno nacional.

García es desde hace dos años el fisioterapeuta de Rubén Limardo. Pero desde hace siete había decretado que lo sería. Acababa de poner fin a su carrera como sablista, para la que siempre contó con la asesoría del campeón olímpico ante cada consulta. Cuando iba a empezar sus estudios le dijo “un día voy a trabajar contigo”.

“Llámame cuando te gradúes”, le respondió Rubén. Así lo hizo, y poco después estaba sumado al proyecto de la espada bolivarense que crece al amparo de la estructura de la esgrima de Polonia.

Antes de Lima, Limardo tenía dos semanas sin calzar la empuñadura, desde su temprana salida del Mundial de Budapest: “Ambas rodillas le fallaban, particularmente la derecha, así como la mano y el codo izquierdos”.

El día de su hazaña en la madrugada, Rubén cabeceaba en el servicio médico, mientras Tony le aplicaba un tratamiento tras otro, en una angustiosa carrera contra el tiempo para remendar la arquitectura del campeón: “Fue un proceso difícil, de altibajos, en una temporada muy complicada. Faltando cuatro meses para terminarla, apareció una lesión muy difícil de tratar, y a pesar de ello, se consiguieron resultados históricos para el país como la final del Panamericano de Toronto, primera vez que una pareja de hermanos llegaba a esa fase, y ahora este de Lima”.

A Jesús también tuvo que dedicarse, para superar un problema en un tobillo, pero nada tan serio como el viacrucis de Rubén, a quien incluso debió atender entre combate y combate.

“Cuando lo vi en tableau de ocho, ya sabía que algo grande iba a pasar”, confiesa García, aunque eso no le ahorró el llanto que lo sacudió con el último punto ante el cubano Yunior Reyter.

La jornada fue tan extrema, que después del combate de mayor demanda física, contra el argentino Jesús Lugones, Limardo tuvo que dormir para reponer energía: “Era la única forma de recuperarlo”.

PEINADO DEBUTA

La joven saltadora de pértiga, la caraqueña, Robeilys Peinado, se encuentra en perfectas condiciones para ir este jueves 8 de agosto por una ansiada medalla en la final de esta modalidad. La final del salto con pertiga para damas, será a partir de las 3:25 minutos de la tarde, hora local, 60 minutos más tarde en Venezuela. Se espera que Peinado esté ahí.

En la jornada de este jueves en el Complejo Deportivo de la Videna, aparte de Peinado, estarán en acción, Nercelys Soto en 200 metros en semifinales, mientras que el relevo 4 x 100 metros planos de varones, buscará su boleto a la final, posta que integran: Alberto Aguilar, Rafael Vásquez, Alexis Nieves y Abdel Kalil.

Peinado comentó cómo ha sido su temporada antes de su llegada a suelo incaico: “De verdad que mi preparación ha sido muy intensa, he tenido la oportunidad de estar en varias válidas de la Liga de Diamante (ya clasificó a la final de este evento de la IAAF), no he podido mejorar mis marcas, pero he estado muy estable sobre los 4.60 metros y en algunas ocasiones la varilla ha estado a unas distancias muy altas sobre 4.75, siento que puedo lograrlo, aún a la temporada le falta mucho, iré al Mundial, donde ya estoy clasificada”.

En cuanto a su participación en Lima explicó: “Conozco a todas mis rivales, estamos muy parejas en cuanto a marcas, las estadounidenses, la cubana (Yarisley Silva) y Alisha Newman de Canadá, son mis contrincantes más fuertes y espero dar todo en la pista, para entregarle otra alegría a mi país”.

COMIENZA

Y la selección venezolana de golf iniciará este jueves su participación en la competencia actuando sus cuatro representantes en la primera, de un total de cuatro rondas programadas en el calendario del evento deportivo.

El seleccionado nacional está formado por los golfistas internacionales Manuel Torres y Wolmer Murillo quienes disputarán las medallas en el renglón Caballeros, además de las hermanas Valentina y Vanessa Gilly en Damas, junto a Rodulfo Alvarado, coach del equipo.

La competencia se realizará en el campo del Lima Golf Club y se otorgarán medallas de oro, plata y bronce para damas y caballeros, respectivamente; además de la competición por equipos con la suma del mejor score de damas y caballeros por ronda.

