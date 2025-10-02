Alejandra Pérez conquistó bronce en Mundial de Paratletismo Nueva Delhi 2025

Alejandra Pérez alcanzó el tercer lugar del podio en el Campeonato Mundial de Paraatletismo Nueva Delhi 2025 que se disputa en el estadio Jawaharlal Nehru de la capital de India. La venezolana destacó en la final de la prueba 400 metros clase T12 femenino, al registrar un tiempo de 56.66 segundos que le aseguró la medalla de bronce junto a su guía, Luis Herrera.

La prueba, celebrada este 1 de octubre, tuvo como ganadora a la representante neutral Anna Kulinich-Sorokina (56.38), acompañada por su guía Ilia Goncharov, mientras que la plata fue para la iraní Hajar Safarzadeh Ghahderijani, quien registró 56.39 segundos.

Pérez, junto a su guía Herrera, mantuvo un ritmo sólido durante toda la carrera, y con esta actuación continúa dando resultados positivos para Venezuela luego de su última participación Internacional en los Juegos Paralímpicos París 2024 donde ganó la medalla de plata en los 200 metros T12.

Con este resultado, Alejandra Pérez sigue consolidándose como una de las grandes exponentes del paratletismo venezolano, reafirmando su constancia y competitividad en las pruebas de velocidad.

F/Prensa Mindeporte