Alejandro Chacín: «Puedo lanzar todos los días»

Una pieza rendidora en la zafra 2018-2019 de la LVBP vuelve con Leones del Caracas. Se trata de Alejandro Chacín, y tal parece que el derecho también tendrá mucha acción en esta campaña.

La temporada pasada con los melenudos dejó 3.07 en carreras limpias. Ya comenzó a entrenar en el Universitario de Caracas esta pretemporada. Se unió a Carrillo, Carlos Quevedo, Frank López, Yoimer Camacho, José Ascanio, Félix Carvallo, por nombrar algunos. Faltan pocos brazos de los que conformaron el conjunto finalista de la zafra pasada. «Esta vez intentaremos llevarnos el campeonato».

El nacido en Maracay viene de jugar en Lancaster Barnstormes, en la Liga Atlántica independiente. En 55.2 innings tuvo 5.50 de efectividad: “Me siento bastante contento de estar de vuelta, la última campaña fue una bonita experiencia y entendí que esta chaqueta del Caracas pesa y se debe dejar todo en el terreno”.

RENDIDOR

“El año pasado muchas personas no creían en el bullpen. Creo que el único que no está aquí, con respecto al último torneo, es Craig Stem. De resto aquí estamos. Quizás algunos tengan otros roles, y nos tengamos que turnar para cerrar hasta que llegue (Miguel) Socolovich. Carrillo dominó mucho la liga el año pasado. Quevedo nos ayudó en todo. López duraba muchos días sin lanzar y cuando venía tiraba cinco o seis innings. Ascanio y yo podemos lanzar todos los días”, analizó Chacín, quien llegó a la tropa melenuda en enero de 2018, junto a José Rondón y Juan Graterol, en un cambio que mandó a Tigres de Aragua a Jesús Aguilar y Henry “Pollito” Rodríguez.

Con respecto a la atípica temporada que se presentará, acotó: “Este año es más difícil. Debes empezar bien, rápido, y terminar mejor. El año pasado yo inicié un poco lento, pero esta vez no hay tiempo para eso. Hay que pensar en ganar. No es que uno va a esperar diciembre o mediados de noviembre. No queremos nadie flojo. Hay que llegar al 100 por ciento. Habrá días malos, pero igual hay que darlo todo”.

En trabajo de Andriw Sánchez Ruiz para prensa LVBP, señala que Francisco Carrillo fue el relevista que más usó Leones el toneo pasado. De los 32 encuentros que lanzó, solo en uno fue abridor. Acumuló 46.0 episodios. Después vino Chacín: “Estoy para ayudar a los más jóvenes y a peloteros que no tienen tanta experiencia en la pelota. Es parte de mi manera de ser en el club house”.

MERENGUE

Por otra parte, llegó a la manada melenuda el infielder dominicano Juan Silverio: “Le doy gracias a Dios porque mi primer día ha sido bueno, tengo varios compañeros con los cuales he jugado anteriormente y los coach han tenido un trato excelente con mi persona. Representar a Leones del Caracas es para mí un gran orgullo y les agradezco por darme la oportunidad de vestir la camisa de uno de los mejores equipos de esta liga”.

Silverio disputó la campaña 2019 en el circuito de liga de independiente de la Atlantic League con la camisa de los Sugar Land Skeeters donde dejó average de .293 con 14 jonrones y 68 remolcadas: “Aquí se juega duro, es el mismo beisbol, lo único que tengo que hacer es venir preparado y jugar fuerte, si no hago mi trabajo ya ustedes saben lo que puede pasar. Nicaragua, Dominicana y aquí es lo mismo, solo debo salir al terreno a entregar lo mejor de mí”.

El infielder dominicano se mostró ansioso por comenzar a competir y confesó seguir desde su país el beisbol en Venezuela. “He tenido varios compañeros en Dominicana que me han hablado mucho de la LVBP, que es muy buena, aparte de eso la he visto por televisión y me parece genial”.

El foráneo tendrá una semana para estar listo y hacer su debut en el juego inaugural: “Voy estar en el rol que el mánager y el cuerpo técnico decida sobre mi juego, pese a que aún no he tenido la oportunidad de hablar con él sobre el lugar en la alineación”.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía LVBP

Caracas