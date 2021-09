Alejandro Rondón: “Necesitamos conciertos, pero cuidándonos”

Los intérpretes llaneros Vitico Castillo y Alejandro Rondón unieron talentos de cara a una nueva producción discográfica juntos que será lanzada a finales de mes simultáneamente en Venezuela, Colombia y Estados Unidos.

Logramos conversar con Alejandro Rondón, quien comentó: “Una nueva disquera es renovación completa. Vamos a cambiar toda la imagen. Estamos haciendo música con otro concepto más urbano, porque vamos a llevar a nuestra música llanera a otro nivel. De ahí que estamos versionando algunas canciones de mi autoría. Por supuesto, también hay canciones inéditas”.

Se debe recordar que entre ambos artistas tienen más de treinta éxitos. Canciones como “Corazón de concreto” e “Ironía”, entre otras, han calado en el gusto popular. Ambos firmaron para esta nueva producción con las compañías discográficas Omerta Music Group y de Management Cobi Music.

Recalcó que el público “está ávido de conciertos. Necesitamos, pero necesitamos todos cuidarnos para hacer esos conciertos. En todos lados el público necesita ver a sus artistas”.

“Durante la pandemia me he dedicado a aprender a cantar (risas). Me dediqué a escribir, hacer música. También a dedicarme a la familia y los amigos. Esperamos ahora este relanzamiento musical”, acotó por WhatsApp.

Redes proyectan



Considera clave el auge de las redes sociales, “porque antes a un artista nos era difícil llegar a un canal de televisión y a la misma radio. Ahora con un celular podemos comunicarnos con el mundo”.

No descarta un streaming, porque recalca que las redes sociales vinieron a quedarse “y nos acerca a nuestro público. Que Dios bendiga la tecnología”.

“Todos los que escribimos canciones o poemas es algo que nace solo, es inexplicable. Cualquiera que te diga yo tengo una metodología para escribir una canción, lo dudo. Al poeta le nace su inspiración”, reflexionó este llanero.

Piensan visitar los países “donde haya un venezolano o venezolana que le guste la música llanera. Empezaremos por Colombia, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos”.

Entre los compositores llaneros no tiene ninguno preferido, aunque nombró a Reinaldo Armas, Julio Miranda, Ignacio Rondón: “Son tantos, que no podría decir que tengo uno favorito”.

De las intérpretes femeninas no duda en citar a Mayra Tovar: “Me gusta todo lo que canta. Es una de las mejores cantantes del estado Apure y el país. Y algún día vamos a hacer un dúo”.

De Reinaldo Armas le gustan las “canciones viejitas. Con mi hermano Budú cualquier cosa puede pasar un día de estos. Es muy creativo y lleno de talento. Feliz de que me involucre en uno de sus proyectos”.

No todo es llanero, ya que cuando está en su carro escucha “muchas rancheras, baladas, boleros”.

De hecho, de no cantar música llanera, “estoy seguro que cantaría boleros o rancheras. Yo de niño escuchaba a mi papá cantar rancheras. De hecho, mi hermano Ignacio Rondón está cantando rancheras con letras inéditas. Y en algún momento lanzaré un disco de rancheras”.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía