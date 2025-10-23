Alerta Diosdado: CIA negocia con narco-paramilitares para atacar a Colombia y Venezuela

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) se encuentra en negociaciones con narcotraficantes y reductos de narco-paramilitares para fortalecer una guerrilla interna en Colombia que acabe con el gobierno constitucional de Gustavo Petro y, de este modo, ir en una segunda fase contra Venezuela, así lo alertó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Durante la lectura de una carta de “Patricio El Maracucho” en el programa “Con El Mazo Dando”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Cabello dijo que la extrema derecha respaldada por Estados Unidos se encuentran “captando migajas de las bandas criminales que quedan” para cometer actos desestabilizadores en el país.

Además, la misiva también denuncia que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, adelanta planes para desaparecer al mandatario neogranadino, Gustavo Petro, “bien sea físicamente, o con un golpe de Estado”.

Vale acotar que el presidente colombiano ha explicado en los últimos días las terribles consecuencias de una posible invasión extranjera a su país o al territorio venezolano, por lo que convoca al mundo a luchar contra las amenazas y agresiones militares de Donald Trump.

