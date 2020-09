Alexander Nelcha: «Era un buen pitcher e incluso lancé un juego perfecto»

Jugó pelota aficionada pero fue Pedro «Camagüey» Espinoza, quien lo metió en el baloncesto

Alexander Nelcha afirmó que podría volver a Venezuela y desempeñarse nuevamente en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB): “No descarto volver a Venezuela y dirigir en la LPB. Ya lo hice en una oportunidad, en Panteras de Miranda, como asistente (técnico) de Carlos Mercado, gran amigo mío”.

El pívot de 2.06 metros de altura compartió con el periodista Fernando Peñalver en la cuenta de Instagram @lpb_aldia. desde Alemania: “Tengo cinco años viviendo en Alemania, con mi esposa e hijos. El (hijo) menor comenzó practicando balonmano, pero últimamente se ha entusiasmado con el básquet y estoy de asistente en su club, enseñándole a él y a sus compañeros todo lo que sé. Aquí en Alemania, llegué a jugar IV división, junto a muchachos que saltaban como canguros, pero yo no deslucía. Hasta que llegó el momento en que los dolores por lesiones viejas, no me permitieron jugar más”.

«Contrario a lo que mucha gente cree, mis inicios fueron en el béisbol. Era un buen pitcher, incluso lancé un juego perfecto y podía cubrir cualquier posición, en especial en los jardines. Formé parte de la Liga del 23 de Enero, aunque mi casa querida es Altavista, donde conservo a muchos de mis amigos, que se acuerdan de un camaro morado, patrimonio de mi familia”, amplió con detalles el jugador olímpico en Barcelona 92, sobre el desempeño en el deporte que practicó antes de llegar al baloncesto.

POCO A POCO

“Yo estudié en el (colegio) Jesús Obrero y luego me cambiaron al Luis Espelozín. Allí, una profesora que era muy amiga de Pedro ‘Camagüey’ Espinoza, me presentó con el coach y él me dijo que me enseñaría a jugar básquet. Yo fui sin mucho entusiasmo, pero poco a poco me fue gustando. El baloncesto me permitió conocer medio mundo y hablar otros idioma más, ya que hablo español y francés de forma nativa», comentó el caraqueño.

Su desarrollo lo llevó finalmente a la LPB: “Mis inicios en la liga fueron con Estudiantes de Caracas, pero por compromisos académicos en Estados Unidos con Bloomsburg State, casi no jugué en la capital. Mis grandes logros en Venezuela fueron con Trotamundos de Carabobo, donde estaban caballos de la talla de All Smith, Sam Shepherd, Yván Olivares, Allinson García y Luis Jiménez”.

Nelcha se desempeñó en 265 partidos con el Expreso Azul: “Era impresionante estar allí, porque yo debía crecer en mi juego, para estar a la altura de ese equipo. ¿Cómo le decía que no a Sam (Shepherd), cuando te invitaba a una práctica extra de lanzamientos? Yo siempre lo había admirado y ahora era mi compañero de equipo”.

Nelcha fue factor importante de Venezuela en el Campeonato Suramericano 1991: “Soy un hombre agradecido con la vida, porque en Estados Unidos me trataron muy bien. Luego fui a Francia, y llegué a jugar cinco años con el Dijon, siendo capitán y mejor rebotero del club. Más allá de los compromisos y especialmente de las lesiones, vestir la camiseta de Venezuela es un orgullo que no se le compara a nada. No importaba dolor, ni había cansancio, cuando estaba con la selección”.

“Muchos me preguntan a quién marqué en el juego del preolímpico de Portland, cuando enfrentamos al Dream Team. Recuerdo que Julio Todo nos ordenó que marcáramos en zona, aunque me las tuve que ver con David Robinson y Patrick Ewing”, detalló el jugador que acumuló 2.515 puntos en la LPB, además de 1.175 rebotes y repartió 272 bloqueos.

