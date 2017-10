Alfredo Díaz pedirá a la MUD reconsiderar decisión de juramentación ante la ANC

El gobernador electo por el estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz – representante de Acción Democrática (AD) –, pedirá este jueves a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reconsiderar su juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En una entrevista publicada por el portal Noticiero Digital, el representante de AD señaló que este jueves sostendrá una reunión con los gobernadores electos este 15 de octubre por la oposición en torno a la juramentación ante el órgano plenitenciario, acción que realizaron los gobernadores revolucionarios este miércoles.

“Si la única alternativa que nos queda para no entregar nuestro espacio ganado voto a voto es juramentarme ante la ANC para no nos arrebaten arbitrariamente nuestro espacio, debemos hacerlo, yo les pido que nos acompañen, no es un tema de bajar la cabeza, ni de entregarnos”, dijo Díaz.

Tras las elecciones regionales – en las que el chavismo se impuso con 18 gobernaciones –, los representantes de la coalición de partidos de la MUD informaron que no se juramentarían ante la instancia plenipotencia a la que deben subordinarse los poderes constituidos, tal y como lo establece la Constitución.

Este miércoles, el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, informó que su partido instruyó a los cuatro gobernadores electos a desconocer el carácter constitucional de la ANC.

Aunque la Constitución de la República establece en su artículo 349 de forma taxativa el carácter plenipotenciario y supraconstitucional del Poder Constituyente, en una entrevista radial Ramos indicó: “Nosotros les hemos dicho claramente (a los gobernadores adecos) que no deben ir a la ANC porque no tienen nada que hacer ahí, porque ese no es un organismo ante quien deban juramentarse bajo ningún respecto porque eso no está en la constitución”.

Aseguró que esta instrucción de AD se debe a que “los gobernadores se tienen que juramentar ante los consejos legislativos regionales, no ante ninguna supuesta constituyente”.

Sin embargo, en una entrevista televisiva que ofreció este martes, Ramos Allup indicó que la decisión de los gobernadores electos de acatar la convocatoria a juramentarse ante el Poder Constituyente -como lo ordenó la ANC- era estrictamente individual.

