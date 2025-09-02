Alianza Científico-Campesina se fortalece en Guárico con el taller Conservación y Manejo de Semillas de Maíz

Con el propósito de fortalecer la Alianza Científico-Campesina en Guárico, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), a través de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite), organizó el taller Conservación y manejo de semillas de maíz.

La jornada formativa que busca potenciar la productividad y sostenibilidad, integrando los saberes tradicionales con innovación tecnológica, se realizó en el Fundo La Estrella Sra. Belén Colón, comuna Riberas del Río Guárico, sector Mujica, en la ciudad de Calabozo.

Entre los temas abordados en el taller destacan las generalidades en las semillas, fases de producción de campo, selección de plantas, mazorcas, fases de acondicionamiento, conservación y almacenamiento.

Esta capacitación, a cargo de la facilitadora Getssy Martínez del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), es parte de una alianza estratégica que también apunta a la ampliación de la brecha entre el conocimiento académico-científico y el saber empírico de los agricultores locales.

Estos encuentros consisten en una serie de talleres teórico-prácticos donde investigadores, ingenieros agrónomos y técnicos especializados trabajarán codo a codo con los productores para transferir conocimientos y aplicar tecnologías adaptadas a las condiciones específicas de la zona.

La jornada contó con la presencia de especialistas en los Programas Nacionales de Formación en agroalimentación y medicina veterinaria, junto a facilitadores de las Universidades Politécnica Territorial de Los Llanos Juana Ramírez (UPTLLJR) y la Experimental Rómulo Gallegos.

Este tipo de talleres se desarrolla continuamente en los espacios establecidos como núcleos semilleristas de maíz y conecta con el tercer vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán.

Además, la comuna Riberas del Río Guárico es un potencial agroproductivo, convirtiéndose en un piloto para un modelo de transferencia tecnológica horizontal y participativa que el Mincyt espera replicar en los diferentes municipios del estado.

F/Mincyt con información de la Fundacite Guárico