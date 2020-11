Alianza Democrática inició su recorrido electoral llamando al voto masivo

“Iremos a los barrios, a las urbanizaciones, a los campos a buscar los votos, allá los que andan de flojos y sinvergüenzas buscando una salida violenta”, expresó

El secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, inició ayer la campaña electoral de la tolda blanca en Maiquetía, estado La Guaira, con el llamado a la participación en las venideras elecciones para la escogencia de la Asamblea Nacional que se llevarán a cabo el 6 de diciembre.

«El 6-D es que debemos pavimentar el camino con sabor a pueblo para encontrarnos y así discutir con quien tengamos que discutir para resolver los problemas de los venezolanos», dijo, y desestimó los ataques contra dirigentes de este partido, como Henry Ramos Allup, que se mantienen alineados con la estrategia abstencionistas marcada por el autoproclamado.

«Yo no vengo a insultar a nadie porque AD es un partido de corazón abierto. El odio, la venganza y el rencor están muy lejos del corazón de los adecos. Insultándonos los dirigentes políticos no vamos a resolver los problemas de los venezolanos, porque ha sido el odio y el rencor el que le ha venido haciendo daño a Venezuela», dijo, pero no dudó en calificar de flojos a estos dirigentes que apuestan por una «salida» con la intervención extranjera.

«Nosotros vamos a los barrios, a las urbanizaciones, a los campos a buscar los votos, allá los que andan de flojos y sinvergüenzas buscando una salida violenta o buscando una invasión extranjera. Nosotros vamos a invadir el 6-D las urnas para depositar el voto blanco y poder construir la Venezuela próspera», aseguró.

El martes se dio inicio a la campaña para la elección de candidatas y candidatos a la Asamblea Nacional, en la que AD se presenta como una de las organizaciones políticas que forman la Alianza Democrática, que también integran los partidos Avanzada Progresista (AP), Copei, Cambiemos y El Cambio.

Juventud rechaza llamados a la abstención

Representantes juveniles de la Alianza Democrática se movilizaron hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer un llamado a la juventud venezolana a participar en los próximos comicios parlamentarios del 6 de diciembre y para levantar su voz en rechazo al movimiento abstencionista.

A juicio de los dirigentes juveniles, el único que se favorece con no votar es el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “No cometamos los mismos errores que hemos cometido en las elecciones pasadas”, señalaron.

El pronunciamiento fue liderado por la secretaria Juvenil Nacional de Acción Democrática, Anyelith Tamayo, el secretario Juvenil de Cambiemos Movimiento Ciudadano, Oliver Ponce, y el coordinador Juvenil Nacional de El Cambio, José Parra.

