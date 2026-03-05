Alianza entre Shell y la empresa venezolana Vepica fortalece el motor industrial nacional

Como parte de la jornada de trabajo, se formalizó un acuerdo privado entre la transnacional Shell y la empresa venezolana de ingeniería Vepica.

La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, celebró esta unión como un hito de las capacidades profesionales del sector privado nacional, el cual se vincula directamente a la agenda energética internacional para aportar soluciones técnicas de alta jerarquía.

Rodríguez señaló que la integración de empresas venezolanas en estos proyectos de gran escala garantiza la creación de empleos dignos y el desarrollo de mano de obra calificada.

«Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional».

Prensa Presidencial