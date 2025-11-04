Alianza entre Venezuela y Rusia fue reafirmada como un eje estratégico para la defensa nacional

Durante la emisión número 96 del programa Con Maduro +, el presidente Nicolás Maduro resaltó la firmeza de los lazos entre Venezuela y Rusia, calificando la relación como un componente esencial de la soberanía nacional.

En el segmento «Zona Digital», el mandatario subrayó que esta colaboración no solo tiene raíces profundas, sino que se mantiene activa y sólida frente a las amenazas externas que enfrenta el país.

El analista Miguel Ángel Pérez Pirela compartió declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en las que se reafirma el compromiso del Kremlin con Venezuela.

Moscú expresó su disposición a atender las solicitudes del gobierno venezolano, en el contexto de las tensiones con Estados Unidos. “Estamos preparados para responder adecuadamente a sus peticiones”, citó Pérez Pirela, reflejando el respaldo ruso ante los desafíos geopolíticos actuales.

Maduro abordó los recientes ejercicios militares conjuntos, que han generado atención mediática, y los enmarcó como parte de una colaboración natural y sostenida. “Tenemos 25 años de cooperación militar con Rusia”, afirmó, destacando la formación de miles de oficiales venezolanos en instituciones rusas. El presidente enfatizó que la relación se desarrolla en un ambiente de respeto y beneficio mutuo, y que su visibilidad responde a campañas de desinformación y presión internacional.

El jefe de Estado reiteró que Venezuela mantiene una postura pacífica, pero firme en la defensa de su independencia. “Queremos ganar la paz defendiendo el derecho a la vida, a la felicidad y a la alegría de nuestro pueblo”, expresó.

Maduro concluyó que la alianza con Rusia seguirá siendo motivo de celebración y esfuerzo conjunto, proyectando esta cooperación como un factor de estabilidad en la región.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial