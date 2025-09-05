Alistados en la Milicia Bolivariana marchan en defensa de la Patria

Este viernes 05 de septiembre, los alistados en la Milicia Nacional protagonizaron una nutrida movilización en todo el territorio nacional en una clara manifestación de respaldo a la defensa de la Patria.

Los Cuerpos Combatientes ratifican su respaldo al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, a la defensa de la Patria y a la Revolución Bolivariana.

«Mediante esta movilización, que hoy se da en todo lo largo y ancho del país ante las nuevas amenazas del gobierno imperialista de los Estados Unidos con la intención de socavar la soberanía nacional y la paz del pueblo venezolano, nosotros decimos presentes y listos para defender nuestra paz», comentó Carmen Ramírez desde la capital del país

Por su parte, Jorge Morillo en Aragua destacó que «acá estamos de manera voluntaria para manifestar nuestro respaldo al presidente Nicolás Maduro quien se las ha jugado todas por nosotros y pues hoy le correspondemos».

Entretanto el alcalde del municipio Sucre, estado Miranda, Diógenes Lara, expuso que dicha marcha se ha activado en defensa de la soberanía de Venezuela, y es liderada por el pueblo, garante máximo de la paz de la nación.

Por su parte , la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez destacó que el pueblo venezolano ha salido a las calles del país para manifestar su respaldo contundente al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, así como el contundente rechazo a los llamados de guerra promovidos por el imperialismo norteamericano.

REDACCIÓN MAZO