Alistamiento de la Milicia Nacional se hará de forma permanente a través del Sistema Patria

El presidente Nicolás Maduro anunció que el proceso de inscripción a la Milicia Bolivariana se mantendrá activo de forma permanente a través del Sistema Patria, con el objetivo de que los ciudadanos puedan sumarse voluntariamente a la defensa nacional, en medio de las amenazas externas contra el país.

El Mandatario explicó que, ante la alta demanda en los puntos físicos de inscripción, se ha decidido facilitar el acceso al registro mediante la plataforma digital Patria. “Ahora cualquier venezolano o venezolana que ame esta tierra y quiera defenderla podrá hacerlo desde su hogar, de manera sencilla y directa”, expresó Maduro.

Bajo la coordinación de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Sistema Patria se convierte en un canal para transformar el compromiso moral del pueblo en acción concreta. El presidente destacó que esta iniciativa busca fortalecer la paz y la estabilidad del país, independientemente de los desafíos que puedan surgir.

“Hemos demostrado que tenemos la capacidad de garantizarle al país paz, crecimiento y felicidad”, afirmó el jefe de Estado, reiterando que la convocatoria está abierta a todos los sectores sociales. Según Maduro, el pueblo venezolano está preparado para enfrentar cualquier forma de agresión que atente contra la soberanía nacional.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial