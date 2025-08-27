El alistamiento es nacionalista y patriótico: «Es la patria la que llama a sus hijos a que la defendamos»

“El llamado que hace el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a formar filas en la Milicia Nacional Bolivariana es un llamado nacionalista y patriótico, porque es la patria la que llama a sus hijos a que la defendamos. Nosotros, los venezolanos, amamos a nuestra patria y eso quedó demostrado el pasado fin de semana con la respuesta masiva que dio el pueblo [en las plazas Bolívar del país]”, dijo el Comandante General de la Milicia Bolivariana, M/G Romero Bolívar durante un Programa Especial transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Indicó que en la nueva jornada de alistamiento, prevista para este viernes 29 y sábado 30 de agosto, se aumentarán los puntos de registro para que el pueblo asista sin ningún contratiempo. “La gente manifiesta en la calle que no fueron suficientes los puntos de registro y eso quiere decir que hay un alto sentido de patriotismo”, acotó.

El pueblo organizado en la Milicia Nacional Bolivariana aportará “información, conocimiento y acompañamiento” para que los Cuadrantes de Paz optimicen la seguridad en los territorios. “Los Cuadrantes de Paz, en sus 11 vértices, son un brazo y una mano amiga que se extiende en cada comunidad del país”, explicó Romero.

EEUU subestima al pueblo

Por otra parte, destacó que el Gobierno de Donald Trump persiste en su afán de subestimar al pueblo venezolano. “Ellos [EEUU] no han podido entender o estudiar cómo es nuestra idiosincrasia y lo que hemos heredado en el tiempo”.

Dijo que en la jornada de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana hubo muchos jóvenes con claridad en lo que respecta a la defensa nacional. “También hubo venezolanos de 80 años quienes querían dar su último suspiro por la patria venezolana”.

Finalmente, el Comandante General de la Milicia Bolivariana, M/G Orlando Romero Bolívar, recordó que Venezuela posee grandes riquezas naturales que siempre han despertado el interés del Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, destacó que “los venezolanos sabemos que rendirnos [para defender las riquezas] no es el camino”.

