Allison García practicó boxeo, fútbol, y beisbol antes de centrarse en el baloncesto

El también apodado «Expreso Azul» retiró su mítico número 13

Allison García recordó su paso por Trotamundos de Carabobo en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB): “Fueron grandes épocas de la LPB. Donde estuve jugando durante 18 años, 17 con Trotamundos de Carabobo y en el año 1994 con Toros de Aragua. La LPB es lo más grande que ha existido en el baloncesto venezolano. Me siento orgulloso del trabajo que hice en la LPB. Todo el mundo me trata con cariño y respeto en la calle”.

“A la edad de 8 años empecé con el fútbol. En Aguas Negras (estado Yaracuy). A temprana edad me vine a Valencia (estado Carabobo) en Santa Eduvigis, en Naguanagua. Después del fútbol volví a Aguas Negras. Estuve entrenando un poco de boxeo. Seguí con el fútbol, jugué un poco de beisbol también. A los 17 años entré al baloncesto. Entré tarde al baloncesto. No pase por las categorías menores. Entré a la selección juvenil de Carabobo que dirigía David Palacios, que en paz descanse. Fue prácticamente quien me descubrió en el baloncesto. Ya al siguiente año estaba con Trotamundos de Carabobo. Era bueno en el fútbol e incluso quisieron llevarme a Brasil. Tenía calidad para jugar al fútbol. Tenía tamaño y rapidez. Mi mamá no quiso que me fuera”, se extendió García a través de @lpb_aldía, con Germán Jaspe.

Mediados los años ’80, García llegó a destacar para llamar la atención de la primera liga profesional del país: “Eso fue en el año 85. Quedamos campeones en los Juegos Nacionales Juveniles en Maracay y me tomó de la mano ‘El Indiscutible’ Nelson Jiménez. Le agradezco toda la vida por haberme dado esa oportunidad. Ese primer año, casi no jugué. El siguiente año fui el Novato del Año. Fue mi mayor alegría. Estaba de la mano con puro ‘caballo’. Estaba (All) Smith, (Sam) Shepherd, Yván (Olivares), Alexander Nelcha. Pedro ‘Camagüey’ Espinoza llegó ese año a dirigir al equipo. Fue el que me dio la oportunidad de estar más tiempo en la cancha. Decía que era un jugador fogoso y con un salto natural fuerte. Era el sexto hombre junto a Luis Jiménez. Me tocaba marcar a los americanos fuertes del otro equipo. Y así me fui ganando el puesto. Incluso cuando se iban a la selección (de Venezuela), el equipo quedaba bajo y con el plantel de criollos, siempre sacábamos los juegos”.

MARCÓ PAUTA

El jugador realizó 745 juegos en el Expreso Azul, lo que llevó al retiro de su mítico número 13: “Ese Trotamundos era una maquinaria bastante fuerte. Recuerdo que trajimos a Leroy Combs, creo que le decían ‘La Cobra’. Fue un triunfo bastante emocionante, porque fue el primero que le dimos a la fanaticada de Valencia”.

“En el 87 también fuimos campeones. Fue bastante merecido. Como seguía esa misma maquinaria, no se cambiaba el equipo, y los que entrábamos desde la banca hacíamos el trabajo. Éramos demasiado equipo en la liga, hasta que perdimos la semifinal en 1990 contra los Bravos de Portuguesa, con Carl Herrera en su apogeo”, contó el popular ‘Azabache’, mote popularizado por Nelson Jiménez desde un viaje a Ecuador.

“Hubo dos campeonatos que fueron muy importantes. En 1999 el equipo arrancó muy mal. De último. Teníamos 2 y 13. Teníamos como entrenador al coach Carlos Morales y fue despedido. Ese mismo año entró Néstor Salazar. Nadie daba nada por nosotros. El equipo se fue levantando y en lo último, trajimos a Andre Riddick y al ‘Pájaro’ Charles Byrd. Estaba Diego Guevara, el ‘Ascensor’ Ludwing Irazábal. Allí cambiamos la tónica del equipo y fuimos campeones. Carlos Morales, antes de irse, nos dijo: ‘en junio voy a volver a Venezuela a sentarme aquí y ver el juego final que ustedes van a jugar’ y así fue”, recordó García quien se retiró como campeón de la LPB.

“Y en el año 2002. También fuimos campeones. Fue también bastante fuerte, me tocó marcar a Víctor David Díaz. Como yo lo conocía y sabía cómo jugaba”, asumió García, que acumuló 784 juegos, 5135 puntos, 2329 rebotes, 724 asistencias y 1302 balones ganados en sus 18 años de trayectoria LPB. Al final obtuvo seis coronas en la LPB.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía LPB

Caracas