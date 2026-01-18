Alto Mando Político desmonta campaña en RR.SS. para dividir y atacar a Diosdado Cabello

El Alto Mando Político de Venezuela desmintió de manera categórica las informaciones difundidas en redes sociales sobre supuestas conversaciones secretas de carácter conspirativo. De acuerdo al pronunciamiento oficial, estos rumores carecen de todo fundamento y forman parte de una campaña de desinformación diseñada para fracturar la unidad interna del Estado y socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado Cabello, figura clave dentro de la estructura gubernamental.

La información fue publicada en la cuenta de X @AlMomento_M donde las autoridades calificaron estas publicaciones como intentos desesperados por generar desestabilización en el actual panorama político del país, por lo que rechazaron cualquier narrativa que sugiera divisiones o conflictos de intereses entre los líderes del proceso. Por el contrario, ratificaron la cohesión absoluta de todos los integrantes frente a las presiones externas y las matrices de opinión negativas.

“Desmentimos categóricamente la información malintencionada publicada en las redes sociales sobre supuestas conversaciones secretas conspirativas que buscan la división del alto mando político del país y pretenden socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado Cabello”, detalla el texto íntegro.

Cabe destacar que en horas de la mañana, también fue desmontando el fake news malintencionado que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras.

VTV