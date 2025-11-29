Amenaza de bomba en un aeropuerto internacional de EE. UU.

El Aeropuerto Internacional de Filadelfia ha sido cerrado debido a una amenaza de bomba, según indicó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, existe una probabilidad media, del 30 % al 60 %, de que se extienda la prohibición de vuelos. Las restricciones han sido aplicadas a los aviones procedentes de Washington D. C., Nueva York, Boston, y Cleveland.

Hasta el momento no se tienen informes de personas heridas, sin embargo, la zona ha sido acordonada para que personal de seguridad responda a la emergencia.

T/Agencias