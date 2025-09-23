Amenaza israelí de invasión total agrava catástrofe en Gaza

La municipalidad de la ciudad de Gaza denunció este martes la amenaza inminente de invasión total por parte de las fuerzas de ocupación de Israel. En un comunicado oficial, la autoridad local advirtió que esta acción representa un grave peligro para la vida de cientos de miles de civiles y profundiza la catástrofe humanitaria en el enclave.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga con el fin de detener el deterioro humanitario y garantizar la provisión de servicios básicos a la población.

La denuncia se produce una semana después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara el inicio de una incursión terrestre en Gaza. Desde entonces, el ejército israelí emitió múltiples advertencias de evacuación en diversas zonas de la ciudad y del norte de la Franja, al tiempo que intensificó los bombardeos sobre barrios residenciales como parte de una estrategia para forzar el desplazamiento masivo hacia el sur.

Por su parte, la Oficina Gubernamental de Información palestina reiteró que más de un millón de personas se resisten a abandonar sus hogares, a pesar de las presiones militares y las condiciones extremas que enfrentan.

F/Medios internacionales