AMLO ordena investigar a jefes de Marina por caso Ayotzinapa

El presidente de México informa que ha dado la orden de investigar a los jefes de la Armada implicados en la muerte de los 43 de Ayotzinapa en 2014.

El Gobierno mexicano dice estar comprometido “en dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”.

Es la respuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, al día siguiente que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acusara a autoridades de haber ocultado información clave desde el mismo día en que ocurrieron los hechos, previo a unas manifestaciones estudiantiles en el municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero.

En su tercer informe sobre el caso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes también denunció que miembros de la Marina participaron en la manipulación de pruebas durante las primeras pesquisas del caso, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos estudiantes identificados hasta ahora. El presidente mexicano señaló que se investigará a los líderes de la Marina que aparecen en el vídeo.

AMLO aseguró que no tienen nada que ocultar del caso Ayotzinapa. Señaló que dio instrucciones para que no se oculte ninguna información y no se proteja a nadie.

La desaparición de los 43 alumnos, uno de los peores casos de violación de derechos humanos en México, se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes se dirigieron a Iguala, en Guerrero, al sur del país, para hacerse con autobuses que querían usar en unas protestas.

Las autoridades sospechan que fueron desaparecidos por policías locales coludidos con el cártel narcotraficante Guerreros Unidos. Familiares de las víctimas acusan además a miembros del Ejército.

F/Hispantv