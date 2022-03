AMLO responde a señalamientos sobre supuesto espionaje desde México por parte de Rusia

«México no es colonia de Rusia ni de China ni de EEUU», aseveró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre los señalamientos del jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck.

El mandatario mexicano indicó que su Gobierno no tiene información sobre la supuesta operación de espías rusos en México, país que, de acuerdo con las últimas declaraciones de Estados Unidos, es donde Moscú tiene desplegados la mayor cantidad de oficiales de inteligencia.

«Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada. Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas”, respondió cuestionado sobre el tema.

Al respecto, López Obrador aseveró que México es un país libre, soberano y que permite el libre paso a quienes buscan hacer actividades legales.

«México es un país libre, independiente y soberano. Debe saberse cada vez más porque a veces parece que no se entiende, hay que mandarles telegramas avisándoles que México no es colonia de ningún país (…) No somos colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos», sentenció el presidente.

El jefe del Ejecutivo mexicano recordó que su país ha sido respetuoso de las naciones.

«Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie ni vamos a Pekín a ver que están haciendo en China, ni vamos a Washington, es más, ni a Los Ángeles vamos. No nos metemos en eso», dijo López Obrador.

Este jueves 24 de marzo, VanHerck aseveró frente al Senado estadounidense que Rusia usa a México como puente para espiar las actividades que se realizan en el país vecino. «En este momento, la porción más grande de miembros de la GRU en el mundo está en México. Estos son personal de inteligencia rusa, y vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir en oportunidades y acceso en Estados Unidos», señaló el funcionario.

F/Sputnik

