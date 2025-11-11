AN agradece apoyo de la Duma Estatal rusa ante presencia militar de EEUU en el Caribe

La Asamblea Nacional (AN) agradeció este martes a la Duma Estatal de Rusia por la solidaridad con Venezuela ante la presencia militar de Estados Unidos (EEUU) en el Mar Caribe.

Durante sesión ordinaria del Parlamento, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, leyó la reciente resolución condenatoria de la Duma Estatal rusa contra las acciones militares dirigidas por EEUU en la región.

Rodríguez elogió la postura del Parlamento ruso, que hizo un llamado explícito a la comunidad internacional, a los parlamentos mundiales y al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se unan a la condena de esta escalada.

El líder de la AN destacó la importancia de este respaldo en el contexto geopolítico actual. “En momentos complejos y en momentos difíciles es cuando se prueban los verdaderos amigos. Rusia es una verdadera amiga del pueblo de Venezuela”, expresó

REDACCIÓN MAZO