AN aprobará próximamente el marco jurídico para proteger la labor de la Cruz Roja Venezolana

“Como expresión de reconocimiento al trabajo que realiza la Cruz Roja Venezolana, las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional (AN), próximamente aprobaremos un importante marco jurídico para proteger a quienes van en silencio y, muchas veces, sin reconocimiento, ayudando al que sufre”, informó el presidente del ente legislativo, Jorge Rodríguez, en referencia al Proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana que se encuentra en consulta pública tras su aprobación en primera discusión.

A través de su cuenta en Instagram, el jefe de la directiva parlamentaria publicó un breve material audiovisual donde resume algunas declaraciones de importantes representantes de la Cruz Roja Internacional (CRI) y de la institución en Venezuela, quienes confirmaron su respaldo a este nuevo instrumento legislativo.

F/VTV