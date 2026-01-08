AN aprobó Comisión de acompañamiento y atención a familiares de los mártires del 3 de enero

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la creación de una comisión de diputados y diputadas para el acompañamiento y atención de familiares de los mártires del 3 de enero.

Asimismo, el Parlamento aprobó el proyecto de acuerdo en homenaje a los mártires que cayeron durante la intervención militar contra la República Bolivariana de Venezuela.

“Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, pueblo de Venezuela, nuestro amor más profundo y solidario a las madres que hoy llevan el dolor de haber perdido hijos e hijas en esta agresión absolutamente irracional, criminal, inexplicable, además porque Venezuela es un país de diálogo, Venezuela es un país de paz”, expresó la diputada Blanca Eekhout, quien presentó el proyecto de acuerdo.

Eekhout pidió justicia por el acto de agresión que causó la muerte de venezolanos y venezolanas, y la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

“Ese hombre que está secuestrado en este momento, Nicolás Maduro, es un líder mundial de la paz, del diálogo, de la soberanía y de la justicia en este mundo. Hoy es causa de la humanidad toda. Los Pueblos dignos del mundo llevan en sus banderas la imagen de Nicolás Maduro y de la heroica mujer, Cilia Flores, que con valor y amor han defendido la dignidad de la patria. A ellos nuestro homenaje, a ellos nuestro compromiso de verlos aquí nuevamente en su patria libre, enfatizó.

El proyecto de acuerdo prevé la creación de un monumento conmemorativo para los mártires en el lugar de los hechos.

REDACCIÓN MAZO