AN aprobó designación de Francisco Ameliach como representante ante el Consejo de Estado

La Asamblea Nacional (AN) aprobó la designación del diputado Francisco Ameliach como representante del Parlamento ante el Consejo de Estado, durante una sesión ordinaria celebrada este martes.

La decisión fue adoptada por mayoría evidente, conforme a lo establecido en el procedimiento parlamentario, y el acuerdo fue consignado ante la Secretaría de la AN para su registro en acta.

Con esta aprobación, Ameliach queda formalmente designado para ejercer la representación del Poder Legislativo ante el Consejo de Estado, órgano consultivo del Estado venezolano.

El nombramiento se realizó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 130 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

T/CO