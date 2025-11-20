AN aprobó prórroga por 15 años a empresas mixtas Boquerón y Petroperijá para actividades petroleras

Este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la prórroga de las empresas mixtas Boquerón, S.A. y Petroperijá, S.A. para el período 2026-2041, en virtud de los artículos 150 y 187, párrafo 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 34, párrafo 1, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Durante la sesión ordinaria, el diputado Orlando Camacho presentó el informe en apoyo a la solicitud, destacando que la medida se inscribe en el desarrollo energético nacional y en un contexto de sanciones y medidas coercitivas contra el país. Destacó que la producción de petróleo y gas ha experimentado una recuperación gracias al esfuerzo de los trabajadores.

Camacho especificó que Petroperijá prevé extraer 68 millones de barriles líquidos de petróleo y más de 28 000 millones de pies cúbicos de gas asociado, con una inversión superior a 292 millones de dólares. Boquerón, por su parte, prevé alcanzar los 23 millones de barriles de petróleo crudo y 269 000 millones de pies cúbicos de gas, con una inversión superior a los 324 millones de dólares.

El parlamentario indicó que las inversiones reflejan la confianza del capital extranjero en Venezuela y generan apoyo a los trabajadores y a la población. Añadió que estas acciones acompañan al programa económico liderado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que promueve los 13 motores productivos.

REDACCIÓN MAZO