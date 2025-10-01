AN aprobó proyecto de Resguardo y Defensa de Pescadores en el Mar Caribe

Este martes, la AN aprobó por unanimidad, el proyecto de «Acuerdo en Resguardo y Defensa del honor de las Pescadoras y Pescadores, en Nuestro Mar Caribe», el cual fue presentado por el diputado Alberto Alvarado, en la sesión ordinaria del Parlamento.

Durante su discurso de presentación, Alvarado recordó la importancia que han tenido los pescadores en la defensa del país, así como la pieza clave que fueron durante los años de desabastecimiento en Venezuela.

«Hoy tengo el honor de presentar este acuerdo (…) hemos visto como atacaron y ajusticiaron unas lanchas que andaban en el Caribe, sin prueba, sin investigaciones, sin ninguna causa penal demostrada», inició su intervención el diputado de la bancada de la patria, al mismo tiempo que reiteró que estos ataques atenta directamente contra el gentilicio venezolano.

Asimismo, recalcó que EEUU y los sectores radicales de la oposición han querido vender la historia de que es una operación en contra del Cartel de los Soles, que se realizará una incursión «quirúrgica», pero la realidad es que atentan en contra de los pescadores de Venezuela, quienes han sido atacados cuando salen en sus lanchas a trabajar.

También destacó «la crueldad explícita con la que EEUU «sataniza y criminaliza» a los trabajadores del mar, con el único propósito -advirtió- de justificar una escalada belicista contra Venezuela para forzar un cambio de régimen».

«Hoy vemos como ese proceso de ajusticiamiento del gentilicio venezolano, lo están haciendo a través de un referente fundamental nuestro que es el pueblo pescador», agregó Alvarado, quien además recalcó que luego del ataque a las tres lanchas, nunca se pudo demostrar que llevaban drogas, «porque no tenían nada».

Una mancha moral

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que lo ocurrido con las lanchas en el Caribe constituye una mancha moral para el Gobierno estadounidense, al considerar que va en contra de los derechos fundamentales que posee todo ser humano. Aseguró que los responsables se vanagloriaron de sus acciones, aun cuando no había forma de negar que quienes iban en la lancha eran personas en situación de vulnerabilidad, cuya condición humana fue ignorada.

Puntos fundamentales del proyecto

El parlamentario expuso, ante la AN, cuatro puntos fundamentales para la aprobación del proyecto, los cuales fueron tomados en consideración por la plenaria.

El primero de ellos, es honrar la valentía de los pescadores, en defensa de la patria; el segundo es rechazar cualquier ataque que viole la soberanía; el tercero es denunciar a nivel nacional o internacional, la situación en contra de los pescadores venezolanos y el cuarto publicar le acuerdo en la Gaceta Oficial.

También se rechazó «cualquier ataque o amenaza que viole la soberanía e integridad territorial de la patria, así como también cualquier acción que obstruya la actividad y el crecimiento económico» del país.

La AN también se comprometió a denunciar «ante todas las instancias nacionales e internacionales la flagrante violación de los derechos humanos y del derecho al desarrollo del pueblo venezolano, particularmente, de las trabajadoras y trabajadores de la pesca».

Cabe recordar que el gobierno de EEUU, encabezado por el presidente Donald Trump, confirmó que las tropas estadounidenses que se encuentran en el Mar Caribe, atacaron tres lanchas venezolanas, en donde fueron asesinados los tripulantes, ante estos hechos, Venezuela ha levantado su voz en rechazo el homicidio a los connacionales.

T/UN