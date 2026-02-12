AN aprueba acuerdo en homenaje a los 212 años de la Batalla de La Victoria

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un Proyecto de Acuerdo para conmemorar el Ducentésimo Décimo Segundo (212°) Aniversario de la Batalla de La Victoria y el Día de la Juventud Venezolana, en una sesión centrada en el reconocimiento del papel histórico de las nuevas generaciones en la independencia.

El instrumento legislativo rinde tributo a la gesta del 12 de febrero de 1814, cuando jóvenes seminaristas y universitarios, bajo el mando de José Félix Ribas, enfrentaron y contuvieron el avance de las fuerzas realistas en defensa de la causa republicana.

Durante el debate, los diputados destacaron el simbolismo de aquella jornada como referente de valentía y compromiso patriótico, subrayando su vigencia en el contexto actual del país.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló que la conmemoración reafirma la necesidad de preservar la memoria histórica como elemento esencial de la identidad nacional. A su juicio, se trata de una fecha que recuerda “212 años de una victoria que definió el rumbo de la independencia venezolana”.

Con la aprobación del acuerdo, el Legislativo formaliza su reconocimiento a la juventud venezolana y ratifica el valor histórico de la Batalla de La Victoria como uno de los episodios determinantes del proceso emancipador.

La sesión concluyó con el respaldo unánime de las distintas fracciones parlamentarias al documento conmemorativo.

