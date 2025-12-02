AN aprueba acuerdo en repudio al expolio de Citgo y propone retirar la nacionalidad a sus responsables

La Asamblea Nacional aprobó este martes, en Sesión Especial Extraordinaria, un acuerdo de repudio al expolio de Citgo por parte del gobierno de Estados Unidos y actores políticos nacionales, decisión que fue respaldada por unanimidad conforme al artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates.

Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, llamó a activar los mecanismos que ofrecen la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Libertador Simón Bolívar para “castigar a los responsables” de la pérdida de la filial petrolera venezolana.

En este contexto, propuso exhortar al Ejecutivo a retirar la nacionalidad venezolana a quienes calificó como “principales cabecillas del gigantesco robo de Citgo”: José Ignacio Hernández, Dinora Figuera, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y Horacio Medina.

Rodríguez argumentó que el artículo 130 de la Constitución establece deberes ineludibles para los ciudadanos, entre ellos resguardar la soberanía y defender la integridad nacional. “No son opciones ni alternativas, son deberes”, afirmó, subrayando que quien incumple estas obligaciones “está negando su condición de venezolano”.

El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, quien coordinó la comisión investigadora del caso Citgo, aseguró que la venta irregular de la empresa confirma la falta de respeto al derecho de propiedad en Estados Unidos y cifró en 350 las personas involucradas en el proceso de expoliación.

Adelantó que el Estado tomará medidas para aplicar las sanciones correspondientes.

Durante el debate, la diputada Iris Varela solicitó que se publiquen los bienes de quienes participaron en estas acciones y que dichos activos sean confiscados. Los parlamentarios coincidieron en que Venezuela seguirá reclamando sus derechos sobre Citgo por todas las vías institucionales disponibles.

