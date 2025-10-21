AN aprueba acuerdo especial por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 21 de octubre un Proyecto de Acuerdo con motivo de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en reconocimiento al profundo significado espiritual y cultural que este acontecimiento representa para el pueblo venezolano.

Durante la sesión ordinaria, y en cumplimiento del artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates, el diputado Nicolás Maduro Guerra presentó el documento y destacó la trascendencia del hecho: “Hoy Venezuela se viste de santidad”, afirmó, en alusión a la proclamación oficial de ambos beatos como santos de la Iglesia católica, ocurrida el domingo 19 de octubre.

El parlamentario calificó la jornada como “histórica y profundamente emotiva”, al señalar que la canonización de Hernández y Rendiles trasciende credos religiosos para convertirse en un motivo de unión nacional. “El alma de la nación fue tocada; independientemente de la fe que se practique, hoy Venezuela celebra que se haya reconocido su santidad”, expresó.

Maduro Guerra recordó que tanto el médico trujillano como la religiosa caraqueña ya eran considerados santos por el pueblo venezolano, antes incluso del reconocimiento eclesiástico. En ese sentido, subrayó que el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional representa “un homenaje del Parlamento y del Poder Legislativo a la fe, la solidaridad y el ejemplo de servicio de estos dos venezolanos ejemplares”.

El diputado enfatizó que la canonización invita a renovar los valores, la ética y la humildad, e instó a los ciudadanos a seguir el legado de ambos santos: “Dejaron todo por servir al más humilde y dedicar su vida al pueblo venezolano. Esta es una fiesta de esperanza, de identidad y de fe para toda la nación”, concluyó.

