AN aprueba con minuto de aplausos Acuerdo en Honor al Comandante Chávez

Con un minuto de aplausos, la Asamblea Nacional (AN) aprobó este 5 de marzo, por mayoría calificada evidente, el Acuerdo de Honor a la memoria del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en conmemoración por los 13 años de su siembra eterna.

El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, solicitó el gesto a los parlamentarios que este jueves aprobaron a mano alzada el proyecto presentado por la diputada Rodbexa Poleo.

“Es un hecho de nuestros corazones, que un día como hoy pasa a otro plano, a cuidarnos desde otro plano, a acompañarnos desde otro plano, la grandeza hecha hombre, la fuerza, la valentía, la paciencia, el optimismo, la fiereza en el combate y la ternura en la victoria. Está en nuestros corazones y estará para siempre”, dijo Rodríguez, al pedir el minuto de aplausos justo en la hora exacta en que partió a la eternidad.

Tras el término de la emocionada demostración, Jorge Rodríguez dijo que es una certeza que los parlamentarios y revolucionarios “continuaremos con él, con su ejemplo, continuaremos defendiendo, cuidando y desarrollando su legado. ¡Viva por siempre, Hugo Chávez, nuestro Comandante eterno!”.

Texto del acuerdo

Previamente, la diputada Rodbexa Poleo entregó el proyecto, al manifestar que Chávez es para siempre, es un gran colectivo. “Chávez es corazón del pueblo y el pueblo está aquí en el corazón del Comandante Chávez”, expuso, para dar luego lectura al texto.

Considerando:

Que el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, líder supremo de la Revolución Bolivariana, trascendió la inmortalidad un 5 de marzo, dejando un legado imperecedero de justicia social, soberanía, independencia y dignidad para el pueblo venezolano y los pueblos del mundo.

Que a 13 años de su partida física ha trascendido las fronteras venezolanas para convertirse en patrimonio de los pueblos que luchan por su libertad, manteniendo viva la llama de la patria y reafirmando que sólo a través de la unidad inquebrantable de nuestras naciones, podremos asegurar nuestra independencia absoluta ante cualquier hegemonía o injerencia externa.

Que como líder de la Revolución Bolivariana, supo interpretar los clamores históricos del pueblo venezolano, materializando a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 el tránsito hacia una democracia participativa y protagónica, refundando la República sobre las bases del ideario Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano.

Que su entrega absoluta a la causa de los humildes, logró visibilidad a los sectores históricamente excluidos, garantizando derechos fundamentales a través del Sistema de Misiones y Grandes Misiones Sociales.

Que es deber de esta Asamblea Nacional honrar su memoria y promover el estudio, difusión y profundización de su legado histórico, político y humano, como guía para la generaciones presentes y futuras en la construcción de la patria.

Acuerda:

Primero: Conmemorar los 13 años de la siembra del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, reafirmando su condición de líder inmortal de la Revolución Bolivariana, guía espiritual del pueblo venezolano y soldado incansable de las causas justas de América Latina y el mundo, la soberanía de los pueblos, la unidad e integración de nuestro América, como lo soñó El Libertador Simón Bolívar.

Segundo: Ratificar el compromiso inquebrantable de esta Asamblea Nacional con la defensa del legado político, social y humanista del Comandante Eterno Hugo Chávez, como base fundamental de la República Bolivariana de Venezuela.

Tercero: Honrar la memoria del líder revolucionario, mediante la realización de actos solemnes y jornadas de reflexión en todo el territorio nacional, resaltando su papel como arquitecto de la nueva construcción política, pluripolar y multicéntrica.

Cuarto: Profundizar el estudio de su pensamiento para fortalecer la conciencia revolucionar y ante los desafíos actuales.

Quinto: Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del reglamento interior de debate de la Asamblea Nacional.

Dado, firmado y sellado en el palacio federal legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los cinco días del mes de marzo de 2026, año 215 de la Independencia, 167 de la Federación y 27 de la Revolución Bolivariana.

Finalmente, la diputada agradeció haber vivido en los tiempos del gigante revolucionario. “Hermanos y hermanas, por los caminos de Chávez, que es el camino de la verdad que es el camino de la vida y que es el camino de la paz. Mi pana Hugo, Comandante amigo, para ti, hoy a 13 años, honor, fuerza, combate y gloria. ¡Que viva el Comandante Chávez!”.

VTV