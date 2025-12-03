AN aprueba en primera discusión Derogatoria de Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la CPI

Este martes, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión, por unanimidad, el Proyecto de Ley Derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Con esta decisión se busca poner fin a la competencia de este tribunal internacional sobre Venezuela.

El parlamentario señaló, además, que “hoy se pretende introducir en la Corte una herramienta de agresión contra el país. Además de estas actuaciones, se busca suplantar la legislación venezolana con leyes internacionales. Eso es lo que quieren, pero esta Corte no va a suplantar ninguna ley, porque nosotros somos un país soberano e independiente”, indicó.

La actuación indebida de la CPI es uno de los argumentos para proponer la derogatoria del documento, sostuvo Daza. «Se olvida que este organismo ya ha recibido denuncias sobre el bloqueo económico y las medidas coercitivas contra Venezuela, pero eso no se analiza, se deja de lado. Ante esta posición sesgada, estamos proponiendo en esta Asamblea» derogar la adhesión de Venezuela a ese organismo.

La AN aprobó más temprano un acuerdo en el cual rechaza lo que denomina «colonialismo jurídico» de la CPI contra Venezuela. Además, denuncia «el irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad positiva, asumido por la fiscalía en la Corte Penal Internacional, al no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana».

El diputado Roy Daza, al presentar el informe de derogatoria, expuso que esta decisión parlamentaria es fundamental para la democracia venezolana, dado que la CPI actuaba con fines ajenos a los que motivaron su creación y que actualmente se encuentra instrumentalizada por poderes fácticos, económicos, políticos y culturales del imperialismo.