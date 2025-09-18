AN aprueba en primera discusión el Tratado de Asociación entre Venezuela y Rusia

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad en primera discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia, que será suscrito próximamente por el presidente Nicolás Maduro y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El diputado Roy Daza destacó la relevancia del acuerdo, señalando que garantiza que la cooperación entre ambos países se mantenga a largo plazo. «No estamos hablando de una coyuntura, estamos hablando de un trabajo que se genera hacia el futuro», indicó.

Daza añadió que el tratado responde a una interacción dinámica en los ámbitos político, comercial y diplomático, alcanzando el más alto nivel de relaciones bilaterales. Además, resaltó el potencial de exploración y avance en el comercio entre ambas naciones.

El parlamentario enfatizó que la ratificación de este acuerdo refleja el carácter irreversible de un mundo multipolar basado en el derecho, la soberanía y la igualdad de los Estados. «Podremos decir que otro mundo es posible y ya estamos caminando en esa dirección», concluyó.

