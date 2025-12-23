AN aprueba en primera discusión Ley sobre libertad de navegación y comercio ante piratería internacional

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el Proyecto de Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, durante una sesión extraordinaria celebrada este lunes.

El proyecto fue presentado por el diputado Giuseppe Alessandrello, quien explicó que la iniciativa tiene como objetivo proteger las relaciones comerciales del país y salvaguardar al pueblo venezolano frente a las acciones depredadoras del gobierno de los Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que Venezuela responderá con firmeza ante las agresiones externas. “Este pueblo de Venezuela, con parsimonia, con decencia y con dignidad, va a responder a todas las agresiones y va a vencer, no tengan duda de eso”, expresó.

El Proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad en primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, dando inicio al proceso legislativo para su posterior discusión, que se llevará a cabo este martes a las 11:00 a.m.

T/Nota de Prensa