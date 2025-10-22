AN aprueba Proyecto de Acuerdo en Conmemoración de los 13 años del Golpe de Timón

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el Proyecto de Acuerdo en Conmemoración de los 13 años del «Golpe de Timón», que fue el punto de inicio de una nueva época, en la que el Comandante Hugo Chávez definió las bases para establecer lo que iba a ser el rumbo para los años venideros en cuanto a las políticas que representarían la conformación del modelo de democracia, donde el pueblo tiene todo el protagonismo, fueron las palabras del Diputado Juan Carlos Sierra, en su derecho de palabra en el parlamento.

Asimismo, el diputado destacó que este proyecto de acuerdo permitirá consolidar el Estado social, de derecho y justicia contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, para impulsar el nuevo Estado, en el que el Poder Popular crea y construye un país independiente y soberano. Como muestra de ello se han entregado más de 20 mil obras en materia de salud, educación, deporte, recreación y economía.

Es por ello, que “de acuerdo a la verdadera democracia popular vigente en los cinco mil 336 Circuitos Comunales, en las más de tres mil 300 comunas que trabajan y defienden la soberanía e integridad nacional en todo el país del intervencionismo foráneo, de las medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos, acuerda”:

Conmemorar los 13 años del Golpe de Timón, propuesto por el Comandante Hugo Chávez Frías. Reafirma el compromiso de la Asamblea Nacional en la construcción del nuevo Estado, en el que se asumen a las comunas como el eje transversal de la política pública, del desarrollo social en igualdad de condiciones. Acompañar el gran movimiento comunero de la República Bolivariana de Venezuela en su preparación en la defensa nacional y la lucha del respeto a nuestra soberanía. Comunicar el presente acuerdo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y al ministerio con competencia en materia comunal. Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de interior y debate de la Asamblea Nacional.

Finalmente, Sierra subrayó que la consolidación de las comunas ha sido un proceso progresivo. “Estamos hoy más comprometidos y convencidos de la Comuna como la única vía para consolidar el socialismo”.

T y F/ VTV