AN aprueba reforma parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación

Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, al tomar el derecho de palabra durante el debate, precisó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es «una columna silenciosa, pero fundamental de la República».

Refirió que, al hablar del cuerpo policial, se está hablando de «justicia que se investiga con rigor, de delitos que no quedan en la sombra y de un Estado que asume su responsabilidad a la hora de proteger al pueblo con la verdad, profesionalismo y legalidad».

Maduro Guerra indicó que el Cicpc no es solamente una policía, sino que «es una institución científica, técnica y humana, dedicada a esclarecer los hechos, a buscar la verdad con pruebas, con método y con respeto a la ley; en un país que hoy más que nunca apuesta por la paz, investigar bien no es un lujo, es una necesidad moral y democrática».

Resaltó el parlamentario que «no hay paz verdadera si los crímenes quedan impunes, ni justicia si la verdad se distorsiona». Subrayó que cada investigación que el Cicpc realiza tiene el propósito mayor de darles respuestas al pueblo, a las víctimas, a las familias y a las comunidades.

«Respuestas que permiten cerrar heridas, restaurar la confianza y reafirmar que en Venezuela el delito no es tolerado, pero no se combate con arbitrariedad, sino con inteligencia, conciencia y con apego a la ley», acotó.

Enfatizó que hablar del Cicpc es «hablar de derechos humanos; investigar con rigor significa respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a la dignidad humana. Significa que la verdad no se arranca por la fuerza, sino que se construye con evidencia científica; que la justicia no es venganza, sino equilibrio entre el derecho de las víctimas y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos».

Sostuvo que, para el pueblo venezolano, el Cicpc representa «confianza institucional» y que el Estado no mira hacia otro lado cuando se trata de investigar un delito. Resaltó Maduro Guerra que los profesionales del Cicpc —muchas veces en condiciones difíciles, en especial en los últimos tiempos a raíz del bloqueo y las sanciones— trabajan con vocación, disciplina y compromiso con la verdad.

«Hoy, desde esta Asamblea Nacional, reconocemos a los hombres y mujeres que sirven a la nación desde el silencio del laboratorio, desde la escena del crimen, desde el análisis técnico, desde la investigación paciente y responsable. La seguridad ciudadana no se construye solo con fuerza, sino con inteligencia, ética y humanidad. Mientras exista una institución como el Cicpc, que investiga con verdad, con ciencia y respeto al pueblo, Venezuela tiene una base firme para seguir construyendo una sociedad más justa, segura y humana», finalizó.