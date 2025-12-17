AN debate proyecto de acuerdo en rechazo a declaraciones del presidente de Estados Unidos

La Asamblea Nacional celebró una sesión extraordinaria para debatir un proyecto de acuerdo en rechazo a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El punto único de la agenda fue presentado como una respuesta institucional en defensa de la soberanía y los intereses nacionales de Venezuela.

Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que el país mantendrá una postura firme frente a cualquier amenaza externa y reiteró que Venezuela no renunciará a la defensa de su independencia. Subrayó el compromiso del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la patria, destacando el carácter pacífico y constitucional del Estado venezolano.

Rodríguez recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, en su artículo 12, que los yacimientos minerales y de hidrocarburos pertenecen al dominio público y son inalienables e imprescriptibles. Asimismo, enfatizó que el territorio nacional es una zona de paz y que no se permitirá la instalación de bases militares extranjeras con fines bélicos.

En su intervención, el titular del Poder Legislativo señaló que las recientes declaraciones han generado un amplio rechazo nacional y han reforzado la disposición del país a proteger sus recursos naturales, su territorio y su soberanía histórica. Indicó que estos principios forman parte del legado independentista y del consenso mayoritario de la población.

El presidente de la Asamblea Nacional exhortó a agilizar las gestiones para el traslado del expresidente Isaías Medina Angarita al Panteón Nacional, como reconocimiento a su aporte histórico. Reafirmó que la tierra, los recursos y la historia de Venezuela pertenecen exclusivamente a los venezolanos, en apego a la Constitución y al derecho internacional.

T/CO