AN debatirá en segunda discusión Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

La Asamblea Nacional debatirá este jueves 12 de febrero de 2026, a la 1:00 de la tarde, la segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, según el orden del día previsto para la sesión ordinaria.

El punto único será abordado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento, como parte del procedimiento legislativo correspondiente a la fase de revisión artículo por artículo.

La iniciativa fue aprobada en primera discusión el pasado 5 de febrero y, de avanzar en esta nueva etapa, permitirá definir con mayor precisión el alcance y las condiciones de aplicación del instrumento legal.

De acuerdo con el texto presentado, el proyecto contempla el otorgamiento de beneficios procesales por delitos de carácter público cometidos hasta el año 2026, en el marco de un planteamiento orientado a la convivencia democrática.

El debate parlamentario busca sentar las bases jurídicas para un proceso de reencuentro nacional y fortalecimiento institucional, conforme a los mecanismos establecidos en la normativa vigente.

La sesión está convocada para la tarde de este jueves, cuando los diputados deberán fijar posición y decidir sobre la aprobación definitiva del proyecto de ley.

T/CO