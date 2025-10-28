AN declara persona non grata a primera ministra Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar

La Asamblea Nacional declaró por unanimidad como persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por su evidente participación en una componenda criminal con tropas extranjeras de Estados Unidos (EE.UU.) para atacar a Venezuela.

“Las honorables diputadas y honorables diputados que estén a favor del proyecto sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre… ¡Queda aprobado por unanimidad y se declara como persona non grata a esta señora, así como para respaldar de manera unánime la denuncia que hiciera del acuerdo energético entre Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela, el día de ayer, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros!”, expresó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez Gómez, tras la sesión realizada este martes.

Proyecto presentado:

La diputada Iris Varela fue la encargada de presentar el proyecto de acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN).

Antes de leer el contenido de lo aprobado, compuesto por seis contundentes elementos, Varela manifestó que resulta insólito que luego de los asesinatos de pescadores trinitenses en las aguas del Caribe por parte de fuerzas militares estadounidenses, la autoridad de la isla “abra las puertas de su país a las mismas tropas extranjeras criminales de EE.UU.”.

La parlamentaria denunció que los supuestos ejercicios militares conjuntos con EE.UU. en Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de las costas venezolanas, son una amenaza directa a la paz, la soberanía y la integridad territorial del pueblo venezolano.

En el debate realizado, el diputado opositor Luis Brito dijo que era inaceptable que esa primera ministra ose permitir a un ejército extranjero potenciar una amenaza velada de invasión y ataque a Venezuela. Califica a Kamla Persad-Bissessar como entreguista, guerrerista y desleal.

Acuerdo

El acuerdo de declaratoria manifiesta que la primera ministra es persona non grata por formar parte del plan sistemático contra la paz de Venezuela y repudia enérgicamente su postura, que constituye una abierta incitación a la violencia en la región caribeña, que es incompatible con la zona de paz de la región.

Además, respalda todas las medidas acordadas por el Ejecutivo venezolano para denunciar y suspender o anular todos los acuerdos energéticos suscritos con Trinidad y Tobago ante la conducta cobarde y sumisa de arrodillarse ante un ejército extranjero para agredir a Venezuela y a cualquier país del Caribe.

El acuerdo solicita abrir canales diplomáticos para que el Gobierno trinitense se desligue de estas amenazas y de violencia en el Caribe con la esperanza de preservar las relaciones entre ambas naciones.

Finalmente, instó a denunciar ante instancias nacionales e internacionales la grave amenaza al Caribe por parte de EE.UU. que violenta la soberanía, la ley internacional y la carta de Naciones Unidas.

T y F/ VTV