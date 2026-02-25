AN designa a Larry Devoe como Fiscal General encargado y a Tarek William Saab al frente de la Defensoría

La Asamblea Nacional declaró este miércoles la urgencia reglamentaria y designó a Larry Devoe como Fiscal General de la República encargado, tras la renuncia presentada por Tarek William Saab, quien ejercía el cargo desde 2017.

Devoe Márquez cuenta con una trayectoria destacada en la administración pública y la defensa de los derechos fundamentales. Hasta su reciente nombramiento, se desempeñaba como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo desde el cual impulsó diversas iniciativas de protección ciudadana.

El nuevo Fiscal General Encargado ha sido una figura clave en la articulación de políticas de Estado en materia de justicia. Esta designación busca dar continuidad a los procesos judiciales en curso y fortalecer la institucionalidad del país.

Durante la sesión ordinaria celebrada en el Palacio Federal Legislativo, el Parlamento venezolano también nombró de forma provisional a Saab como encargado de la Defensoría del Pueblo, responsabilidad que desempeñaba Alfredo Ruiz hasta la formalización de su dimisión. Saab ya había ocupado ese cargo entre 2014 y 2017.

Tarek William Saab tiene doctorados en Ciencias Penales y Criminalísticas, con una Maestría en Derechos Humanos por la Universidad Central de Venezuel (UCV), además de ejercer estudios de letras en la Universidad de Los Andes.

«Ha cumplido con cargos de singular importancia en el desarrollo del Estado y el Gobierno Bolivariano», recalcó Rodríguez, al referirse al desempeño como de Saab como Fiscal General de la República, responsabilidad que ahora asume de manera interina Larry Devoe.

En la sesión Jorge Rodríguez destacó la trayectoria de Tarek William Saab, recordando que, además de haber sido gobernador del estado Anzoátegui, ejerció como presidente del Consejo Moral Republicano. Asimismo, resaltó su labor como constituyente, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión para la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.

Las comunicaciones de renuncia fueron leídas ante la plenaria por el presidente del Poder Legislativo. En cumplimiento del artículo 279 de la Constitución, los diputados activaron el procedimiento correspondiente para la designación de las nuevas autoridades del Poder Ciudadano.

Asimismo, se conformó el Comité Preliminar de Postulaciones, instancia encargada de evaluar a los aspirantes y presentar las propuestas definitivas para la elección de los titulares de estos órganos.

Con estas decisiones, el Parlamento avanza en la reorganización institucional del Poder Ciudadano, garantizando la continuidad administrativa mientras se desarrolla el proceso formal de selección de las autoridades definitivas.

T/CO