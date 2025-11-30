AN designará comisión este 1-Dic para investigar asesinatos de venezolanos en el Caribe

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez Gómez, anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria para este 1 de diciembre, en la cual se propondrá la conformación de una comisión especial de diputados y diputadas destinada a investigar los asesinatos de venezolanos ocurridos en aguas del mar Caribe.

Acompañado por el primer vicepresidente, Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta, América Pérez, el presidente del Parlamento, informó que sostuvo reunión con familiares de las víctimas.

Rodríguez señaló que se trató de ciudadanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en las acciones a todas luces ilegítimas e ilegales que ha venido perpetrando desde el día 2 de septiembre efectivos militares de Estados Unidos (EE.UU.).

Asimismo, indicó que los familiares han recibido amenazas por sectores y personas que tienen un máximo interés en que no se diga la verdad y que no se diluciden los hechos.

En este contexto, Rodríguez anunció que en la sesión extraordinaria de la AN se propondrá la creación de una comisión especial que investigue de manera exhaustiva los graves hechos que condujeron al fallecimiento de venezolanos en el Caribe.

T y F/ VTV