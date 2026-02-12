AN difiere segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

La Asamblea Nacional difirió la segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, luego de avanzar hasta el punto siete del debate y aprobar el texto hasta el capítulo seis. La plenaria acordó retomar el análisis en una próxima sesión para continuar con los artículos pendientes.

La solicitud fue presentada por el diputado Jorge Arreaza Montserrat, presidente de la comisión especial encargada del informe para esta etapa legislativa. Durante su intervención, detalló que el proceso de consulta pública reunió 2.700 aportes escritos y la participación de más de 25 mil ciudadanos en 2.266 comunas del país, mediante asambleas promovidas por jueces de paz.

Arreaza destacó el alcance territorial de la consulta, que incluyó encuentros con órganos del sistema de justicia, organizaciones vinculadas a los derechos humanos, legisladores regionales, concejales y comunidades organizadas. “Escuchamos cada propuesta, cada sugerencia, cada aporte, y también incorporamos buena parte de lo que fue propuesto”, afirmó.

El parlamentario subrayó que la iniciativa responde al contexto político actual. “Ratificamos la coherencia y el sentido del momento político de la presidenta encargada Delcy Rodríguez al proponerla, y no solo como una ley de amnistía general, que lo es, sino con un apellido: amnistía para la convivencia democrática”, expresó. Indicó además que se realizaron asambleas en los 25 estados del país, “hasta en la Guayana Esequiba”.

Asimismo, informó que la comisión sostuvo reuniones con familiares de personas privadas de libertad y con víctimas de hechos de violencia política ocurridos en 2013, 2014 y 2017. “La reunión duró nada más y nada menos que seis horas consecutivas sin descanso; escuchamos casi 100 intervenciones”, señaló, al tiempo que mencionó que varios testimonios fueron incorporados al análisis del articulado.

El proyecto, aprobado en primera discusión el pasado 5 de febrero, contempla beneficios procesales para delitos de carácter público cometidos hasta el año 2026. La directiva parlamentaria convocará la continuación del debate en una próxima sesión.

T/CO